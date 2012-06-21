Із наступного року в Україні планують реалізувати проєкт зі створення єдиного аеродинамічного простору: у двох пілотних регіонах два єврокоптери цілодобово чергуватимуть разом із бригадами служби екстреної меддопомоги. Про це під час онлайн-брифінгу поінформував заступник міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції Ігор Іващенко. Регіонів не назвав, але запевнив, що МОЗ і МВС працюють над проєктом.

Завдання єврокоптерів — транспортувати пацієнтів до медзакладів в ургентних, надзвичайних ситуаціях, у разі дорожньо-транспортних пригод, коли немає змоги використовувати автотранспорт. А ще єврокоптери доставлятимуть донорські органи чи реципієнтів для проведення трансплантацій.

«У разі потреби МВС допомагає МОЗ у питанні авіатранспортування лікарів для проведення трансплантацій. Наприкінці минулого тижня за одну ніч фахівці Львівської міської лікарні швидкої допомоги разом із фахівцями Інституту серця, Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова успішно провели чотири трансплантації, з них три — нирок, одну — серця. Три операції проведено внаслідок посмертного донорства», — розповів Ігор Іващенко.

МОЗ активно працює над розвитком посмертного донорства. З минулого тижня в міністерстві діє робоча група, яка фокусуватиметься на популяризації органного донорства. Це разом із розвитком трансплантаційних центрів, діагностики смерті мозку має допомогти рятувати життя якомога більшій кількості українців, які потребують трансплантацій.

Посадовець зауважив, що й серед пріоритетів співпраці України та ЄС у галузі медицини в межах програми «Східного партнерства» на період 2021—2026 років є розбудова системи трансплантації. Також серед пріоритетів — розвиток служби крові, навчання вітчизняних епідеміологів, подолання пандемії, протидія поширенню спалахів інфекційних захворювань.

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