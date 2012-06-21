Україна розраховує на запуск у 2021 році процесу всеохоплюючого огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію задля поглиблення секторальної інтеграції з Європейським Союзом.

Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Президентом Європейського Парламенту Давідом Марією Сассолі 10 лютого в ході робочого візиту до Брюсселя (Королівство Бельгія).

«Переконаний, що Європарламент і, перш за все, Парламентський комітет асоціації надаватимуть потужну політичну підтримку цьому процесу», — підкреслив Денис Шмигаль.

Глава Уряду відзначив символічність, що саме сьогодні Європарламент розглядає важливий для України документ — Доповідь щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію.

«Важливо, що цим документом вкотре висловлено беззастережну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Приємно також, що Європарламент визнає євроінтеграційні прагнення України та дає позитивні оцінки процесу реформ», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль підкреслив, що наприкінці минулого року був проведений успішний 22-й Саміт Україна — ЄС, тому Україна очікує і результативного засідання Ради асоціації.

«Розраховуємо на запуск цього року процесу всеохоплюючого огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію, з метою використання потенціалу ПВЗВТ та поглиблення секторальної інтеграції з ЄС», — сказав очільник Уряду.

Під час розмови з Президентом Європарламенту Прем’єр-міністр також підкреслив стратегічний характер питання раннього доступу до вакцин для України. Він додав, що Україна розраховує на політичну підтримку Європарламенту в застосуванні Механізму передачі вакцини третім країнам, який було підготовлено Єврокомісією.

Окремо Денис Шмигаль висловив вдячність Давіду Сассолі та Європарламенту за роль і значний внесок інституції в процес відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

«Глибоко переконаний, що голос Європарламенту спільно з іншими міжнародними інституціями, державами та окремими політиками дає відчутні результати — за ці роки звільнено чимало утримуваних українських громадян», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, очільник Уряду подякував Європейському Союзу за підтримку ідеї створення «Кримської платформи» та висловив очікування, що ЄС активно долучиться до установчого Саміту Кримської Платформи, проведення якого заплановано на 23 серпня 2021 року в Києві.

Прем’єр-міністр також запросив Президента Європарламенту особисто долучитися до установчого Саміту.

Денис Шмигаль наголосив Давіду Сассолі, що Україна високо цінує продовження усіх пакетів санкцій щодо Російської Федерації у 2020 році та незмінну єдність позиції в ухваленні рішення щодо чергового продовження терміну дії економічних санкцій у грудні 2020 року.