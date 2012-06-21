Європейська Комісія ухвалила рішення, накладаючи на Газпром низку зобов’язань. Вони є відповіддю на занепокоєння Комісії з приводу конкуренції та уможливлюють вільні надходження газу за конкурентними цінами на газові ринки Центральної та Східної Європи – на благо європейських споживачів і представників бізнесу.
Коментуючи це рішення, Марґрете Вестаґер, Єврокомісар з питань конкуренційної політики, сказала таке: «Усі компанії, що ведуть бізнес у Європі, мають шанувати європейські правила конкуренції – незалежно від того, звідки вони. Сьогоднішнє рішення усуває створені Газпромом перепони, що стояли на шляху вільних потоків газу до Центральної та Східної Європи. Окрім того, результатом нашого рішення є спеціальна збірка правил для майбутніх операцій Газпрому. Вона зобов’язує компанію зробити позитивні кроки задля подальшої інтеграції газових ринків у регіоні та допомогти у створенні справжнього внутрішнього ринку енергії в Європі. Також вона забезпечує клієнтів Газпрому у Центральній та Східній Європі ефективним інструментом гарантії того, що ціна, яку вони сплачують, є конкурентною».
Газпром повинен: скасувати всі контрактні бар’єри для вільного потоку газу, він не може користуватися панівною функцією на ринку газу, повинен полегшити газові потоки з ізольованих ринків.
Якщо компанія порушує будь-яке з цих зобов’язань, Комісія може накласти на неї штраф у розмірі до 10% від її світового обороту – без потреби доводити порушення антимонопольних правил ЄС.