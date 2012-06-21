У Черкасах проходить європейська конференція з транзакційного аналізу (аналізу спілкування). Торік подібне зібрання відбувалася в Лондоні. Близько 250 учасників з понад 20 країн світу розпочали роботу у різних локаціях. Лекції, семінари, майстер-класи проведуть 50 спікерів з Великобританії, Італії, Франції, Німеччини, Швеції, Швейцарії, Нідерландів, Австралії, Польщі та Чехії.
Теорія транзакційного аналізу розроблена американським психологом і психотерапевтом Еріком Берном у 60-их роках минулого століття. Основні положення цієї теорії він виклав у книзі «Ігри, в які грають люди». Вони широко використовуються у психотерапії при лікуванні різних психологічних розладів, а також у роботі психологів з корекції поведінки людини.
Конференція, в якій беруть участь зокрема президент Європейської асоціації транзакційного аналізу Кріспін Плетенберг та президент Української асоціації транзакційного аналізу Сергій Мордюшенко, важлива як для розвитку психології зокрема, так і для українських фахівців, які можуть підвищити свої знання до європейського рівня.