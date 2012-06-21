Фінансування спільних інвестиційних проєктів і розширення співпраці за рахунок нових програм обговорили від час онлайн-зустрічі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська. Прем’єр-міністр подякував ЄІБ за готовність розглянути можливість перерозподілення 50 мільйонів євро в межах спільного проєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» на протидію пандемії COVID-19». «Будемо вдячні й за якнайшвидший розгляд питання щодо використання коштів за цією програмою на закупівлю вакцини проти COVID-19. Ми розраховуємо закупити ефективну та безпечну вакцину, яка матиме перекваліфікацію ВООЗ», — наголосив Денис Шмигаль. Україна зацікавлена в розширенні подальшої співпраці з Європейським інвестиційним банком, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Тереза Червінська відзначила чудову співпрацю між Україною та ЄІБ та рішучість уряду в продовженні реформ, наголосивши, що Україна залишається у високих пріоритетах Європейського інвестиційного банку.