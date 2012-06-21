Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель

10 лютого в Брюсселі (Королівство Бельгія) відбувся спільний прес-брифінг Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Виконавчого віце-президента Європейської Комісії Валдіса Домбровскіса.

Денис Шмигаль подякував Європейському Союзу за допомогу, яку наша країна отримала для боротьби з пандемією коронавірусу. Також очільник Уряду відзначив важливість подальшої спільної роботи над збільшенням доступу України до вакцини проти COVID-19. Прем’єр-міністр наголосив, що Україна починає вакцинацію вже цього місяця, а загальна кількість законтрактованих вакцин становить вже понад 12 мільйонів доз.

«Надзвичайно важливим фактором нашої спільної роботи залишається боротьба з пандемією коронавірусу. Ми вдячні ЄС за надану підтримку та допомогу для нашої медичної системи та наших медиків. Все більше європейських партнерів говорять про важливість, аби Україна так само мала доступ до ранніх поставок вакцини, адже це краще допоможе стримати пандемію на всьому континенті. І це теж надзвичайно важливий пріоритет для нашої роботи з європейськими колегами», — наголосив Денис Шмигаль.

У свою чергу Валдіс Домбровскіс відзначив, що ЄС підтримує Україну на її європейському шляху, а тому на програми боротьби з пандемією в Україні були направлені 190 млн євро. Ці кошти спрямовані на посилення медичної системи та на захист українських медиків.

«Єврокомісія буде сприяти намірам Польщі забезпечити для України додаткову партію вакцин компанії AstraZeneca у розмірі 1,2 мільйона доз. Механізми ЄС дозволяють такий перепродаж без жодних додаткових комісій чи прибутку. Євросоюз також готовий допомагати з доставкою цієї вакцини. Для нас важливо, аби Україна також була забезпечена якісною та перевіреною вакциною», — відзначив Виконавчий віце-президент Єврокомісії.