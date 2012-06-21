Європейський Союз і НАТО поділяють однакові цінності, постають перед спільними викликами та мають спільні стратегічні інтереси, одним з яких є забезпечення стабільності та безпеки у найближчому сусідстві Євросоюзу.

Про це сьогодні перед початком другого дня роботи Європейської Ради, зустріч якої продовжується в п’ятницю у режимі телеконференції, заявили президент Європейської ради Шарль Мішель та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо низку спільних пріоритетів, які обговоримо цього ранку. Перше – ми хочемо мати більше стабільності та передбачуваності у нашому найближчому сусідстві. Нам треба обговорити інструменти, які ми готові використати для досягнення цієї мети. Другий пункт – ми постаємо перед новими загрозами – кібернетичними, гібридними та дезінформацією, і нам потрібно адаптуватися до них та зміцнити нашу стійкість. Третій пункт - це зміцнення промислової та технологічної бази, можливість взаємодії між цифровими, космічними та оборонними галузями», - сказав Мішель.

Він наголосив на тому, що НАТО відіграє ключову роль у взаємопоєднанні між Північною Америкою і Європою, і нова Адміністрація Президента США Байдена пропонує унікальну можливість для поновлення та зміцнення трансатлантичного союзу.

Президент Європейської ради також зауважив, що потужне партнерство вимагає сильних партнерів, тому сильніший Європейський Союз означатиме сильніше НАТО.

Читайте також: Зеленський — Столтенбергу: Наша найближча мета – план дій щодо членства в НАТО

Столтенберг у свою чергу подякував ЄС за зусилля із подолання пандемії COVID-19 та нагадав, що військові сили по всій Європі активно підтримали цивільні зусилля у цій сфері – розгортали польові шпиталі, допомагали у транспортуванні хворих та медичного обладнання.

«Для НАТО головна мета під час цієї пандемії була забезпечити, щоб криза у сфері здоров’я не перетворилася на кризу у сфері безпеки. Загрози, які поставали перед нами до пандемії, залишаються: агресивні дії Росії, жорстокі терористичні напади, кібернетичні атаки, підйом Китаю та безпекові наслідки кліматичних змін. Жодна країна або континент не можуть подолати ці виклики самотужки – ані Європа, ані Америка, - лише Європа і Америка разом», - наголосив керівник Альянсу.

Він також привітав потужне послання від адміністрації Байдена щодо відбудови та посилення трансатлантичних зв’язків, що стане головним питанням під час зустрічі лідерів країн НАТО у Брюсселі наприкінці поточного року. Програма розвитку НАТО-2030 передбачає зміцнення практичної взаємодії між НАТО і ЄС.

«Протягом минулих років ми змогли підняти співпрацю між НАТО і Європейським Союзом до безпрецедентного рівня. Ми сподіваємося продовжити її у вирішенні спільних питань, таких як стійкість, кібернетична безпека, протидія кліматичним змінам… Більше 90 відсотків людей, які проживають у ЄС, одночасно живуть в країнах НАТО. Це ілюструє, що ми маємо спільні країни-члени, одне й те саме сусідство та однакові виклики, що робить очевидним необхідність працювати разом», - додав Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, 25-26 лютого проходить віртуальна зустріч глав держав та урядів Євросоюзу. Протягом першого дня роботи вони розглянули питання протидії COVID-19, включаючи процес вакцинації, координації обмежувальних заходів та боротьбу із новини різновидами інфекції. Другий день роботи віртуального саміту буде цілком присвячений обговоренню проблем безпеки й оборони та спільної політики ЄС у цій сфері. Сьогодні до участі у роботі Європейської ради запрошений генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.