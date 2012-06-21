Президент Європейської ради Шарль Мішель анонсував початок цього року нової програми Європейського Союзу щодо підтримки економічного розвитку та надання державних послуг на Донбасі.

Про це він заявив під час спільного з Президентом України Володимиром Зеленським підходу до преси на КПВВ «Щастя», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Президент Євроради зазначив, що Євросоюз надав значну підтримку Україні для пом’якшення впливу конфлікту на Донбасі.

«Цього року ми розпочинаємо нову програму для підтримки економічного розвитку та надання державних послуг у цьому регіоні», - сказав Мішель.

Він поінформував, що вона також включатиме фінансування облаштування пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування.

Як повідомляв "Урядовий кур'єр", президент Європейської ради Шарль Мішель 2 березня розпочав дводенний візит в Україну.

Разом із Президентом Володимиром Зеленським він перебуває