Із певними обмеженнями працюватиме громадський транспорт під час локдауну, який пропонуватиме запровадити уряд на початку січня наступного року.

«Від того, що стаються ДТП, ми не перестаємо користуватися автомобілями. У цьому разі це більше питання самоконтролю. Якщо подивитися пропозиції, які ми озвучили, то йдеться про фактичне користування транспортом з іще більшими обмеженнями: виключно сидячих місць», — відповів в ефірі одного з телеканалів Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов на запитання, чому під час можливого жорсткого карантину в січні пропонують дозволити роботу громадського транспорту та не закривати міжміське сполучення, хоч багато пасажирів ігнорують масковий режим. Епідеміологи прорахували варіанти і пропонують зі значними обмеженнями — з використанням тільки сидячих місць дозволити користування громадським транспортом, міжрайонним та міжобласним сполученням. У разі запровадження локдауну для громадян України в’їзд і виїзд із країни буде відкрито, повідомляє УНІАН. Обмежень на міжнародне сполучення не планують.