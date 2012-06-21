Актуальні питання двосторонньої співпраці України та Грузії порушували під час зустрічі в Києві Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко та новопризначений Прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе.
Сторони обговорили проведення засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва, яке може пройти вже у цьому році, повідомляє прес-служба Міністра Кабінету Міністрів. Під час зустрічі Олександр Саєнко та Мамука Бахтадзе порушували питання про можливість поїздок громадян України та Грузії за внутрішніми паспортами. Грузинська сторона готова пришвидшити внутрішньодержавні процедури, необхідні для того, щоб це стало реальністю. Київ і Тбілісі готуються активізувати співпрацю в розбудові транспортних коридорів у межах Нового шовкового шляху. «Україна вдосконалюватиме наявні та розвиватиме нові транспортні маршрути, а також усуватиме всі перешкоди на шляху руху товарів і послуг», — наголосив Олександр Саєнко, додавши, що розбудова таких транспортних коридорів дасть змогу істотно збільшити обсяги українського експорту.
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