Прес-служба відеохостингу YouTube заявила про зміну правил допуску до прямих трансляцій. Тепер запис доступний лише підліткам від 13 років, а наймолодшим авторам доведеться брати в кадр дорослих.
Варто відзначити, що створення аккаунта на відеохостингу вже вимагає участь користувача, але автори обходили цю заборону. Для пошуку порушників задіють штучний інтелект, який буде ідентифікувати дітей під час трансляцій.
Варто відзначити, що зміни в політиці YouTube збіглися з публікацією дослідження американських вчених. Як з'ясувалося, алгоритми YouTube рекомендують відео з дітьми, одягненими частково, після перегляду подібних роликів. Не виключено, що керівництву компанії була відома ця особливість.
Нещодавно 15-річна дівчина-блогер повідомила про свою вагітність за допомогою YouTube. Як пізніше з'ясувалося, це був спосіб підвищити відвідуваність її сторінки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»