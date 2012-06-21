Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Ім’я вихованки Глухівської ДЮСШ на Сумщині Анастасії Кельбас добре відоме далеко за межами області насамперед завдяки її шаховим успіхам.

Однією із високих оцінок старань юного таланту стало недавнє нагородження Анастасії премією Є.М. Созонова в категорії підлітків від 14 до 16 років, яку запровадив Всеукраїнський благодійний фонд «Дитячі шахи».

Про це повідомили у відділі освіти Глухівської міської ради, уточнивши, що дівчина успішно навчається у місцевому медичному коледжі і має перший рейтинговий результат. До того ж впродовж 2020-го року Анастасія стала володаркою Кубку України з шахів серед дівчат, що проходив у режимі онлайн, виграла обласний чемпіонат із бліц-шахів, а також набрала найбільшу кількість балів за результатами шахового турніру «Шлях до майстерності», що відбувся у Миколаєві.

Тож подібна оцінка заслуг юної глухівчанки цілком заслужена.

До слова, цю премію юна шахістка отримуватиме вже вдруге — вперше її успіхи оцінили у 2014-му році.

Благодійний фонд і премію 8 років тому заснувала міжнародний майстер з шахів Олена Бойцун на честь свого дідуся та першого тренера Євгенія Созонова (1936—2011), який все життя опікувався юними шаховими талантами, вважаючи цю гру незамінимою для гармонійного розвитку представників юного покоління. Премія має солідну грошову винагороду і слугує гарним матеріальним стимулом для удосконалення майстерності юних шахістів.

Цього року визначено двох переможців у категоріях від 10 до 13 і від 14 до 16 років, а також 10 призерів із Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська, Івано-Франківська, Миколаєва, Тернопільщини та Львівщини.

Тож в особі Анастасії Кельбас Глухів має справжнього майстра древньої гри і майбутнього медика.