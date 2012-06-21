У мережі з'явилося продовження історії хлопця, який у свої 17 років міг похвалитися зломом Twitter-акаунтів Ілона Маска, Білла Гейтса, Джеффа Безоса та інших світових знаменитостей. З’ясувалося, що після 229-денного домашнього арешту, його відправили до в'язниці на три роки.

Йдеться про Грема Івана Кларке, який в липні 2020 року разом зі спільниками, отримав доступ до тисяч акаунтів на Twitter. Як пише The Verge, в результаті обману передплатників знаменитих користувачів, йому вдалося виманити у них понад 100 тисяч доларів.

Результати розслідування Twitter показали, що хакери використовували метод телефонного фішингу. Вони обманом переконали співробітників Twitter в тому, що вони спілкуються з іншими працівниками соцмережі. У результаті, таким чином зловмисники отримали доступ до внутрішніх інструментів платформи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ,

для «Урядового кур’єра»