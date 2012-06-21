Великою перемогою учні середньої школи села Просторе, що на Білокуракинщині, завершили навчальний рік. А новий розпочнуть з участі в чемпіонаті, який відбуватиметься в Узбекистані. І хоч зараз канікули, спортсмени не полишають тренувань.
«На чемпіонаті світу завоював дві золоті медалі: у ривку з результатом 131 підйом (вага гирі 24 кг) та у поштовху з результатом 61 підйом 24 кг гирі», — розповідає 15-річний Роман Уразолієв. Він займається гирьовим спортом лише рік. І вже які успіхи! Каже, що на чемпіонат світу серед юнаків та дівчат їздив разом з дівчатами зі спортивного клубу «Спарта». Вони теж привезли з високих змагань і «золото», і «срібло».
Але ще кілька років тому в селі Просторе про такі нагороди тільки мріяли. Аж доки тут не з’явився вимушений переселенець з Антрацита Максим Васильєв.
«Його підприємство надає допомогу односельцям у розвитку медицини, освіти, культури і спорту. Тренер, який працює в місцевій школі і веде заняття гирьовим спортом, зумів захопити мрією про перемоги. Було відремонтовано приміщення для тренувань та закуплено нове обладнання. Тепер із 76 дітей, які навчаються в тутешній школі, 22 ходять на тренування з гирьового спорту», — розповідає голова Білокуракинської РДА Сергій Іванюченко.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»