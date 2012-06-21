У селищі Терни Недригайлівського району на Сумщині відбувся традиційний обласний конкурс хорових колективів сільських шкіл. На початку 2000-х його ініціював уродженець Тернів народний артист України, лауреат Шевченківської премії, професор, оперний співак Анатолій Мокренко.
За ці роки участь у співочому дійстві взяли понад 7 тисяч юних шанувальників хорового співу. Перші учасники конкурсу вже давно дорослі, але кожен з них зберігає в душі неповторні хвилини виступів на сцені селищного Будинку культури. Цьогорічного травня участь у конкурсі взяли майже 300 школярів восьми хорових колективів, які представили журі півтора десятка пісенних творів.
Перше місце посів хор Великобубнівської дитячої музичної школи Роменського району (керівник Ольга Перешивайло), друге — «Гармонія» Тернівської дитячої школи мистецтв Недригайлівської районної ради (Богдана Терещенко), а хорова «бронза» дісталася аматорському колективу «Сад молодий» Дубов’язівського селищного будинку культури Дубов’язівської ОТГ Конотопського району (Сергій Токар).
Під час нагородження меценат конкурсу Сергій Осиковий додав до дипломів переможців грошові премії, а виконавчий директор громадської організації «Сумське земляцтво в місті Києві» Ірина Родченко вручила цінні подарунки від столичних земляків та своєї родини дитячому хору «Фантазія» Бобрицької дитячої музичної школи Роменського району і зразковому обрядово-фольклорному колективу «Весняночка» Сім’янівського сільського будинку культури Дубов’язівської ОТГ.