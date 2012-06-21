Багатьом учням закарпатських освітніх закладів — членам шкільних лісництв свято останнього дзвоника запам’ятається ще й тим, що їм цього дня вручали нагороди за участь у лісовому конкурсі. На урочистій церемонії в Кам’яницькій ЗОШ І—ІІІ ступенів в Ужгородському районі директор держпідприємства «Ужгородське лісове господарство» Василь Кий вручив грамоти переможцям конкурсу «Я люблю ліс». Це творче змагання на найкращий малюнок відбувалося в межах всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках 2019». На загальношкільному зібранні йшлося і про зроблене за роки шкільного навчання в Кам’яницькому лісництві. Це формування юних лісівників одне з найбільших на Закарпатті і щороку представляє його на всеукраїнських зльотах, де завжди завойовувало призові місця, його нагороджували дипломами, грамотами, подяками. Воно багато разів перемагало в обласному конкурсі.
Директор держпідприємства Василь Кий на урочистостях вручив подяки та грошові нагороди учням за перемогу в конкурсі «Я люблю ліс». Їх отримали третьокласниця Авігея Чмерека, учениці 5 та 7 класів Анастасія Костинська та Анна Герич. Особливу подяку висловили нинішній випускниці Кароліні Кичці, яка разом із командою неодноразово представляла підприємство на обласних змаганнях та зльотах учнівських лісництв і перемагала.
Василь Кий запросив випускників місцевої школи вступати на лісівничі спеціальності у виші країни, щоб після закінчення повернутися і збагачувати лісові ресурси краю на професійному рівні.