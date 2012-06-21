У Слов’янську відбувся регіональний дитячий фестиваль робототехніки RoboStart Dn.Ua. Організаторам креативного дійства, а ними стали Донецька обласна державна адміністрація та громадська організація «Інноваційні освітні технології», вдалося зацікавити юних жителів регіону, адже участь у ньому взяли понад 40 команд з усієї Донеччини. Учасники й гості заходу на території міського комплексу «Монополія Крона» мали змогу відвідати майстер-класи з конструювання та програмування роботів. Тут працювали різноманітні пізнавальні для дітей і дорослих локації: збирання роботів і конструкторів, демонстрація техніки, керувати якою пропонували всім охочим. А ще у програмі дійства передбачили демонстрацію smart-проєктів та відкриту конференцію Smart Picnic.
Цікаво, що з огляду на прифронтові реалії Донбасу до участі в дитячому дійстві залучили дорослих військових: представники батальйону «Азов» продемонстрували окремі зразки техніки, які ефективно використовують на лінії фронту. Ідеться насамперед про різні види квадрокоптерів для повітряної розвідки.