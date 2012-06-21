Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Цьогорічний і вже аж 70-й міжнародний конкурс акордеоністів International Open Trophee 2020, що відбувся у Франції, у віковій молодшій групі до 9 років зібрав 22 юних учасника з різних країн світу. А перше місце за результатами виступів юних музик посів представник України Іван Гомольський. Причому дебютант престижного конкурсу з міста Часів Яр на Донеччині переміг із чудовим результатом, набравши 24,5 із 25 можливих балів.

До успішного виступу 8-річного учня Часів’ярської школи мистецтв підготувала викладачка Наталія Дорофеєва. А зважаючи на непросту ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції, міжнародний музичний конкурс відбувся у форматі онлайн.