16-річний учень із Шостки Сумської області Володимир Корж став переможцем дитячої олімпіади з фінансової грамотності «Фінансовий геній», яку шість років поспіль проводить ПриватБанк у межах національної освітньої програми для дітей ЮніорБанк.
Юний талант розробив і запропонував ідею створення мобільного банківського відділення в сільській місцевості, за що як винагороду одержав 50 тисяч гривень. Як сказав переможець, ці гроші він планує використати на здобуття освіти — мріє стати льотчиком цивільної авіації.
За словами організаторів олімпіади, переможців визначали у трьох вікових групах, а загальний призовий фонд становив понад 100 тисяч гривень. Як повідомила керівник ЮніорБанку Анна Павлова, щороку участь у творчому змаганні беруть учні з усіх куточків України. Напередодні завершального етапу вони впродовж трьох тижнів складали тести, проходили дистанційний курс, а на фінал приїхали 60 найсильніших представників своїх вікових груп. Національна програма фінансової грамотності банку охоплює понад 600 тисяч юних учасників і вже має відчутні результати.
За визначенням директора департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України Юрія Гелетея, міністерство активно підтримує цю освітню програму.