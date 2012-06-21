На Полтавщині запрацював традиційний оздоровчий профільний табір обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді «Юний турист». За словами директорки табору Юлії Комісар, цьогоріч зібралося 30 найактивніших вихованців центру: туристів, археологів, етнографів, альпіністів, краєзнавців. Наймолодші з них закінчили третій клас, найстарші — дев’ятий. Як і завжди, для них організують нову програму й нададуть їм змогу відкривати нові цікаві місця. За її словами, є вихованці, які рік у рік відвідують табір. Тому організатори хочуть, щоб їм було не нудно, прагнуть, щоб діти ближче ознайомилися з Полтавою та областю, пізнали свій край. На юних туристів чекають різноманітні ігри, змагання, навчальні заняття на байдарках, походи в кінотеатр, екскурсії, відвідування басейну, театр мод «Моє яскраве літо», подорожі. А також козацькі спортивні дитячі забави і дводенний похід за маршрутом Міські Млини — Гора — Щербані — Розсошенці — Полтава і свято національної єдності «Розквітай, моя Україно!»
ВІДПОЧИНОК