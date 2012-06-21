Х Міжнародний туристичний форум «Харків: партнерство в туризмі» зібрав у готелі «Premier Palace Hotel Kharkiv» представників більше 10 міст України, 14 делегацій з 10 країн. Захід проходив за участі працівників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Цього року в форумі вперше беруть участь представники Іспанії, які приїхали з міста Більбао, а також двох китайських міст – Цзинань і Тяньцзінь, з якими Харків традиційно співпрацює.
«Нам приємно, що сьогодні тут присутні не тільки міста-побратими і партнери Харкова, а й українські міста. Для нас дуже важливо чути від учасників форуму, що Харків стає туристичним містом», – сказав перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.
У рамках форуму досвідом у сфері туризму поділилися представники Ізраїлю, Польщі, Туреччини, Грузії, Німеччини, Болгарії, Чехії та Словаччини. «Я дуже рада, що словацька делегація приїхала до Харкова. Інтенсивність наших взаємин визначається як на урядовому, так і на підприємницькому рівні», – зазначила головний державний радник департаменту світової політики центрального апарату МЗС Словаччини Соня Крайчева.
Представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України зазначили, що тематика ювілейного форуму дуже актуальна. Сьогодні в Україні сім об'єктів культурної спадщини внесені до реєстру ЮНЕСКО, проте ще близько 150 тисяч національних пам’яток архітектури, які цікаві для туристів, повинні опинитися в цьому списку.
Під час форуму пройшла міжнародна конференція «Збереження культурної спадщини в рамках розвитку туризму: зарубіжний та український досвід». Крім того, за участю іноземних гостей працюють секції «Конвенційне бюро: досвід і перспективи. Креативні проекти в туризмі», «Маркетинг як фактор розвитку і промоції туристичних продуктів і дестинацій».