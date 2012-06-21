В Україні з 1 липня прожитковий мінімум зріс на 77 грн і становить 1777 грн.
Про це йдеться в законі Про Державний бюджет України на 2018 рік.
«Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року - 1700 гривень, з 1 липня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1853 гривні», – йдеться в документі.
При цьому для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум із 1 липня зріс на 67 грн і становить тепер 1559 грн, для дітей від 6 до 18 років – на 84 грн і становить 1944 грн, для працездатних осіб – на 79 грн і становить 1841 грн, а для осіб, які втратили працездатність – на 62 грн і становить 1435 грн.