У Великобританії, відповідно до складеного урядом графіку поступового виходу з національного карантину, 12 квітня розпочнеться черговий етап зняття коронавірусних обмежень. Чи зможуть відновити роботу магазини, що не торгують предметами першої необхідності, а також перукарні, салони краси, спортзали, зоопарки, парки розваг, кінотеатри і бібліотеки.

Ресторани і паби отримали можливість обслуговувати відвідувачів за столиками, розташованими на вулиці. За даними британських ЗМІ, у багатьох закладах місця заброньовані на тиждень вперед. Раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив про те, що він, як і тисячі британців по всій країні, які скучили по роботі підприємств громадського харчування, зарезервував собі столик у пабі на 12 квітня.

З понеділка жителям також буде дозволено залишатися на ніч у гостях. Крім того, дозволяється організовувати похорон з участю не більше 30 госіб. При цьому британцям рекомендують продовжувати працювати віддалено і звести до мінімуму поїздки країною.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»