Із 12 липня абітурієнти можуть подавати заяви на вступ до вишів. Приймати документи будуть до 18:00 26 липня.
У Міністерстві освіти й науки наголошують, що тим, хто подає заяви через електронний кабінет, потрібно бути обачними. «Ідеться про середній бал атестата, який цьогоріч вступники мають розраховувати самостійно, номери телефонів та додаток до атестата. Також має бути документ про підтвердження реєстрації в селі, якщо вступник претендує на отримання сільського коефіцієнта», – зазначають у відомстві.
Через електронну систему абітурієнт зможе подати сім заяв на чотири спеціальності на бюджет та необмежену кількість на контракт. Творчі конкурси проводитимуть у кілька сесій із 14 до 26 липня; вступні іспити з 21 до 26 липня; співбесіди з 21 до 23 липня.