Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Для пасажирів Донеччини з досвідом термін «маріупольський» колись був синонімом майже міжгалактичної подорожі. А ще потяг, який у довоєнні роки неквапливо повз із приморського Маріуполя аж до Львова, глузливо порівнювали з черепахою, слимаком тощо, бо шлях у дорозі складав більше доби.

Та коли після початку гібридної війни та руйнування залізничної інфраструктури на території Донеччини рух потяга був тимчасово скасований, немала частина пасажирів відчула необхідність ще й цього маршруту. Втім, невдовзі маршрут «Маріуполь-Львів» буде відновлено: днями розпочався продаж квитків на цей потяг, який вирушить у дорогу з приморського міста 13 грудня. Втім, пасажири займуть свої місця у вагонах тільки за умови, якщо не посиляться протиепідемічні санітарні заходи через поширення інфекції COVID-19.

Судячи з інформації ДП «Укрзалізниця», маршрут зберіг свою «фірмову» тривалість подорожі, адже середній час у дорозі між Маріуполем і Львовом складатиме 28 годин 40 хвилин. Та й солідна кількість зупинок майже та, що й раніше — 33. Поїхали…