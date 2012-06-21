Новий, більш заразний штам коронавірусу, вперше виявлений у Великобританії, знайшли в Італії. З понеділка, 15 березня, країна знову йде на карантин. Причиною тому став не тільки вірус, але і повільні темпи вакцинації.

Таке рішення було прийнято через показники минулого тижня – за інформацією влади, кількість випадків захворювання в країні виросло на 15%.

«Я усвідомлюю, що сьогоднішні заходи вплинуть на освіту дітей, на економіку, а також на психологічний стан усіх нас. Але вони необхідні, щоб уникнути погіршення ситуації, яке неминуче призведе до прийняття ще більш суворих заходів», – цитує прем'єр-міністра Маріо Драгі видання New York Times.

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У більшості регіонів північної Італії, а також в Лаціо і Марке в центральній частині країни, в Кампанії і Апулії на півдні закриють школи. Жителям заборонять залишати свої будинки, за винятком роботи, відвідання медзакладів та аптек або крайньої необхідності. З комерційних об'єктів відкритими залишаться тільки супермаркети, аптеки і низка інших магазинів, заклади громадського харчування не працюватимуть.

В іншій частині країни школи і багато магазинів будуть відкриті, проте жителям дозволять виходити з дому тільки з причин, пов'язаних з роботою, станом здоров'я і за інших нагальних потреб.

До теперішнього часу в Італії повністю вакциновано менше двох мільйонів осіб. Частково затримка сталася через пізнє оформлення поставок вакцин і логістичних проблем у деяких регіонах. Італія – одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країна у світі: понад 100 000 осіб померли від COVID-19 і майже 3,2 мільйона заразилися. Тижнем раніше італійський уряд заявило, що має намір до вересня вакцинувати не менше 80% населення.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»