Влада Туреччини прийняла рішення змінити правила в'їзду туристів на територію країни. З п'ятниці, 15 березня, громадяни, які приїжджають в країну зовні, зобов'язані заповнювати електронну анкету, в якій вказують інформацію про місце знаходження людини, а також її історію переміщення. Документ назвали «кодом здоров'я» (HES code).

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Туреччини, така довідка заповнюється на офіційному сайті відомства не пізніше ніж за 72 години до в'їзду в країну. На основі анкети видається код, за допомогою якого МОЗ Туреччини може згодом зв'язатися з туристом, якщо будуть встановлені контакти з інфікованими коронавірусом.

«Це необхідно для забезпечення захисту здоров'я осіб, які прибули в країну, під час перебування туристів тут», – пояснили в міністерстві.

Відзначається, що заповнену анкету можна пред'являти як у роздрукованому, так і в електронному вигляді при реєстрації на рейс. Також наявність «коду здоров'я» можуть перевірити на кордоні з Туреччиною. У разі, якщо такого коду під час мандрівники не буде або надана інформація, «вводить в оману», у таких випадках вводитимуть правові та адміністративні санкції.

Нині подібні коди постійно використовують усі громадяни, які проживають на території Туреччини. Жителі повинні надавати анкету при відвідуванні торгових центрів і низки держустанов. Крім того, з 15 березня адміністрація Стамбула зобов'язала жителів надавати «коди здоров'я» в хаммамах, весільних салонах, кафе, перукарнях, спа-салонах і фітнес-центрах.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

