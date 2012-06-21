Фізичні особи – підприємці (ФОПи) і наймані працівники зможуть подавати заявки на виплати по 8 тисяч гривень з 19 квітня. Заявки потрібно подавати через "Дію". Про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

"Від 19 квітня розпочнеться прийом заявок на отримання 8 тисяч гривень допомоги від держави. Підприємці та наймані працівники в червоних зонах зможуть подати запит через портал або застосунок Дія", – написав він.

Шмигаль закликав українців в областях із червоним рівнем епіднебезпеки надсилати заявки на отримання грошей.

"Сподіваюся, що місцева влада теж підставить плече підтримки та збільшить виплати людям у межах своїх регіонів", – додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 7 квітня ухвалив постанову про порядок виплати фізичним особам – підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам по 8 тисяч гривень. Гроші отримають тільки у "червоній" зоні працівники підприємств, основний вид діяльності увійшов до списку.

Уряд також визначив перелік підприємців, які зможуть отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Виплати отримають лише ті, чий основний вид діяльності увійшов у список.