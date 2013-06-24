Через ремонтні роботи на ділянці Рахів — Берлібаш — Держкордон Укрзалізниця скасовує з 2 липня курсування поїзда № 55/56 сполученням Київ — Рахів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Також змінюється маршрут поїзда №26/25 Одеса — Рахів: з 12 липня він курсуватиме у сполученні Одеса — Яремче діючим розкладом в обох напрямках.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця змінює розклад руху поїзда №771/772 Київ — Хмельницький та вносить зміни до графіків і маршрутів низки інших поїздів. Просимо пасажирів враховувати ці зміни при плануванні поїздок Україною.