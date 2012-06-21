З 20-х чисел липня в Україні буде спостерігатися підвищення температури, яке триватиме до 20-х чисел серпня, коли варто очікувати нового різкого похолодання.
Про це повідомила доктор фізико-математичних наук науково-дослідного гідрометеорологічного інституту ДСНС України Вазіра Мартазінова під час прес-конференції, передає УНН.
“У кінці липня очікуємо підвищення температури… У середині серпня варто очікувати дуже спекотні дні. Після 20-го серпня варто очікувати різкого похолодання, десь на 6-8 градусів”, – зазначила Мартазінова.
За її словами, температура протягом перших 20 днів серпня буде також спекотною, до 30 градусів і вище. Опадів же в цей період буде спостерігатися мало.
При цьому вона додала, що похолодання після 20-го серпня буде спостерігатися по всій території України.