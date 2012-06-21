Про це під час пресконференції повідомив заступник міністра охорони здоровʼя - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Вакцинацію плануємо розпочати уже завтра, після доставки перших партій", - сказав Ляшко.

Він додав, що вакцинація розпочнеться із медиків, які надають допомогу хворим на COVІD-19.

"Перші 7 областей, які отримають вакцину - це Київ і Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир, Вінниця. Вакцинація починається після доставки вакцини", - зазначив Ляшко.

За словами заступника міністра, всього завтра вакцину відправлять до 11 областей, частина із яких отримає препарати 25 лютого через особливості логістики. Разом із вакцинами також доставлять шприци і бокси для безпечної утилізації.

На першому етапі проводити вакцинацію будуть лише мобільні бригади.