Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

У час дії карантину в Україні столичним метрополітеном скористалося значно менше пасажирів, ніж це було торік. Так, за інформацією пресслужби Київського метрополітену, в період з 25 травня по 31 жовтня 2020 року послугами підземки скористалося 132,8 мільйона пасажирів, тоді як за цей же період торік –– 214,7 мільйона.

Таким чином, потік пасажирів зменшився на 40%.

Найбільш популярною станцією метро у пасажирів у 2020 році стала «Академмістечко». Її послугами користувалося 6,1 мільйона пасажирів (торік це було 9,3 мільйона). На другому місці опинилася станція «Лісова», яка завжди була однією з найпопулярніших станцій столичного метрополітену. Так, за період з 25 травня по 31 жовтня 2020 року її послугами скористалося 5,8 мільйона пасажирів (торік за цей же період було 8,9 мільйона пасажирів).

На третьому місці –– станція «Вокзальна». Її послугами за цей період 2020 року скористалося практично на 50% менше пасажирів, ніж за аналогічний період 2019 року (4,5 проти 8,7 мільйона).