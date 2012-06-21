З 26 лютого в Івано-Франківській області буде запроваджений червоний рівень епідемічної небезпеки та посилені обмежувальні заходи.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, засідання якої відбулося 23 лютого під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

«Ситуація в Івано-Франківській області на сьогодні залишається напруженою і не покращується як в частині зайнятості ліжок, так і в частині захворілих та госпіталізованих. Ми маємо досвід ізоляції областей на початку пандемії, що призупинило розповсюдження хвороби. Тож маємо ухвалити зважене й правильне рішення, яке не допустить подальшого загострення ситуації», — зазначив Прем’єр-міністр.

За словами заступника Міністра охорони здоров’я — головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в Івано-Франківській області від початку року щотижнева кількість нових випадків захворювання на COVID-19 збільшилась у 6 разів, а за останній тиждень приріст становить 30%.

«Рівень госпіталізації протягом останнього тижня удвічі перевищує встановлений Кабінетом Міністрів показник (60 осіб на 100 000 населення). Івано-Франківська область залишається єдиною областю в Україні, де заповненість ліжок із киснем перевищує 50% навіть з урахуванням додатково розгорнутих ліжок», — відзначив Віктор Ляшко.

Головний державний санлікар додав, що попри один з найвищих показників забезпеченості ліжок по країні, в Івано-Франківській області реанімаційні ліжка зайняті на 82%, а майже в половині лікарень — на 100%.

У зв’язку з цим державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення запровадити з 00 годин 00 хвилин 26 лютого червоний рівень епідемічної небезпеки з тими обмеженнями, що передбачаються чинною постановою №1236. Додатково до цих обмежень буде заборонена посадка та висадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом в населені пункти Івано-Франківської області та з них.

Очільник уряду дав доручення голові Івано-Франківської облдержадміністрації організувати контрольно-пропускні пункти на в’їздах-виїздах на території області та забезпечити залучення медичних працівників для проведення температурного скринінгу, опитування осіб щодо наявності у них респіраторних симптомів, чергування бригади екстреної медичної допомоги, працівників Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.