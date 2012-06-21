Столичні перевізники врахують правила перевезення пасажирів, які діятимуть у Києві з понеділка, 5 квітня, тому виведуть на маршрути не увесь транспорт.

Про це голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу.

«З понеділка автобуси вийдуть на лінію, але думаю, що не у повному обсязі, тому що ми зіштовхнулися зараз із проблемою, пов'язаною із перепустками для наших водіїв. Оперативно замовили спецперепустки для своїх працівників, але, на жаль, поки що не отримали інформації, будуть вони у нас чи ні. Треба, щоб наші механіки, наші працівники змогли дістатися на роботу», – зазначив Мойсеєнко.

Окрім того, додав він, багато водіїв відмовляються виходити на початку наступного тижня на маршрути. «По-перше, через пасажиропотік, якого не буде. По-друге, люди без перепусток не зможуть потрапити у громадський транспорт, тому що там, я так думаю, працюватимуть правоохоронці та допомагатимуть кондукторам не пускати тих пасажирів (більше, ніж буде дозволено – ред). У нас такого не буде, тому всі ці пасажири намагатимуться все ж таки потрапити в салони наших автобусів. Це будуть постійно конфлікти між пасажирами та водіями», – сказав голова Асоціації перевізників Києва та Київської області, зазначивши, що співробітники поліції будуть проводити перевірки дотримання правил перевезення пасажирів, тому штрафи неминучі.

«Ми намагатимемося випустити максимально велику кількість рухомого складу на маршрути, але треба враховувати такі ось причини», – додав він.

При цьому Мойсеєнко сказав, що вже є рішення столичної влади, в якому прописано режим роботи маршруток у період посилення карантинних заходів з 5 квітня. «Цей документ вже є. В принципі, те що я й думав. Маршрутки – це громадський транспорт, і ми будемо працювати в такому ж режимі, як КП «Київпастранс», – заявив голова Асоціації перевізників.

Він також повідомив, що із суботи, 3 квітня, буде піднято планово вартість проїзду на 15 із 150 маршрутах із 8 до 10 гривень.

Як повідомлялося, Київський міський голова Віталій Кличко 31 березня заявив, що у зв'язку зі зростанням захворюваності та смертності від коронавірусу у столиці з 5 квітня запроваджують більш суворі обмеження, які діятимуть щонайменше до 16 квітня. Зокрема, за його словами, весь громадський транспорт перевозитиме лише працівників підприємств критичної інфраструктури за спеціальними перепустками.

В Україні станом на 2 квітня лабораторно підтверджено 1 711 630 випадків COVID-19, з них за добу – 19 893. У Києві за добу 1164 нових випадків інфікування, госпіталізовано 735 пацієнтів, померли — 46.