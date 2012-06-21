З 5 квітня столиця розпочне процес відключення опалення в житлових будинках. Соціальні об’єкти відключати від тепла поки не будуть.

Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"З 5 квітня столиця розпочне процес відключення опалення в житлових будинках. На припинення теплопостачання в системі, що є однією з найбільших в Європі, місту потрібно приблизно 5 днів", – розповів він.

Кличко нагадав, що не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше традиційного 15 квітня, щоб кияни могли зекономити на оплаті за тепло.

"За прогнозом синоптиків, уже з цього тижня середньодобова температура буде вище +8 градусів за Цельсієм, коли, за нормативами, ми можемо вимикати опалення", – сказав Кличко.

Водночас за його словами, соціальні об’єкти – лікарні, садки та школи поки що будуть отримувати тепло, їх відключатимуть тільки за заявками керівників закладів.

Як повідомлялося, опалювальний сезон у Києві розпочався з 16 жовтня минулого року.