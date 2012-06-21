У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США 22 квітня повідомили, що марсоходу Perseverance вперше вдалося отримати кисень з атмосфери Червоної планети.

У повідомленні NASA уточнюється, що експеримент проводився 20 квітня, а кисень вдалося добути за допомогою інструменту Moxie. За словами вчених, такі пристосування одного разу можуть забезпечити астронавтів придатним для дихання повітрям.

Марсохід «Персеверанс» ( «Наполегливість») був розроблений для дослідження кратера Езеро на Марсі в рамках місії НАСА «Марс-2020». Ровер має сім наукових інструментів для вивчення поверхні планети. У нього є кілька камер для зйомки і два мікрофони для запису звуку.

Раніше повідомлялося, що знята марсоходом Perseverance «веселка» виявилася відблиском на камері. У NASA підкреслили, що таке природне явище, як веселка в принципі не може з'явитися на Марсі, оскільки там немає атмосфери та інших необхідних умов.

Також NASA показало історичний політ першого вертольота на Марсі. Йдеться про дрон Ingenuity, який є частиною марсохода. Невеликий вертоліт вагою всього близько двох кілограмів і висотою приблизно 50 см злетів з поверхні Марса в понеділок, 19 квітня. Він піднявся на три метри і провисів над планетою 30 секунд.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

