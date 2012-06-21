Жителі Києва в червні отримають єдиний рахунок-повідомлення, що містить нарахування за всі види комунальних послуг. У квитанції зазначатимуться чотири блоки послуг: утримання будинків і прибудинкових територій, постачання холодної води і водовідведення, постачання гарячої води та опалення і борг за попередні періоди перед «Київенерго» (при наявності) за опалення і гарячу воду. За спожиті послуги можна сплатити як разом, так і окремо.
Повну інформацію про нарахування споживачі-кияни можуть отримати в «Центрах комунального сервісу» (ЦКС). Також можна отримати роз’яснення щодо нарахувань за попередні періоди, коли виконавцем послуг було «Київенерго», і здійснити перерахунок, якщо має місце некоректне нарахування.