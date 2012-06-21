Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України».
У середу, 6 червня, авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» виконала перший прямий рейс за маршрутом Київ – Торонто. Таким чином, мережа далекомагістральних маршрутів МАУ налічує вже шість напрямків: Бангкок, Пекін, Коломбо, Делі, Нью-Йорк та Торонто.
«У середу, 6 червня, авіакомпанія» Міжнародні Авіалінії України «виконала перший прямий рейс за маршрутом « Київ – Торонто», – сказано в ньому.
Нові рейси виконуватимуться тричі на тиждень – по понеділках, середах та суботах – на широкофюзеляжних літаках Boeing 767-300ER з трьома класами обслуговування: бізнес, преміум-економ та економічним.
Час в дорозі з Києва до Торонто складе 10 годині 15 хвилин, а в зворотному напрямку - 9 годин 50 хвилин. Вартість перельоту із столиці України до найбільшого ділового центру Канади в один бік з урахуванням податків і зборів становить від 8767 грн.
Виліт з Києва буде здійснюватися о 11:20 назад з Торонто – о 23:15 по понеділках, середах і суботах.