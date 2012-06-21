РФ продовжує блокувати Мінські угоди щодо припинення війни на Донбасі, бо в них є своє бачення – в першу чергу політичні вимоги, а потім вже безпекові, що не влаштовує Україну.

Про це сказав в рамках публічної дискусії «Мінські угоди: виконати не можна розірвати?» віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На його переконання Мінські угоди залишаються сьогодні єдиним підґрунтям припинення війни на Донбасі. Резніков переконаний що Мінські угоди носять лише політико-дипломатичний характер і аж ніяк це не міжнародний договір, чи міжнародні закони. Але це не означає що Україна має відмовитись, бо поки це єдиний варіант.

Він нагадав, що зраз існують дві платформи – це Нормандський формат «як вищого рівня платформа і як дитя народжена Нормандським форматом ТКГ у вже умовному віртуальному Мінську».

«На жаль з логікою (в Мінську – ред.) там все складно, але там з політикою все добре. У них є чітка мета і поки що з липня місяця минулого року РФ робить все щоб заблокувати будь які переговорні процеси, придумуючи різні причини. У них є своє бачення: вони хочуть блокувати переговори», - сказав він.

Резніков пояснив, що вони постійно наполягають на політичному врегулювання у першу чергу, і не говорять про безпековий, а ми постійно їм нагадуємо, що першим пунктом для України є безпекові питання «без безпекового врегулювання не може бути жодної мови про політичне», наголосив Резніков.

Як повідомляв Укрінформ, втрати України від окупації територій Донбасу становлять 375 млрд грн, а витрати на відновлення перевищують 21 млрд доларів.

11 січня 2021 року Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило для ознайомлення текст проєкту закону «Про державну політику перехідного періоду» та закликало надсилати свої зауваження та пропозиції.