Про це повідомляє Державна служба статистики.

У лютому 2021 року ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 26,07 грн за 1 л (на 2,6% більше, ніж у лютому 2020 року); бензину А-95 – 27,19 грн за 1 л (на 2,6% більше); дизельного пального – 26,35 грн за 1 л (на 2,1% більше). Скраплений газ з лютого 2020 року по лютий 2021 року подорожчав на 23,1%, до 14,58 грн за 1 л.

Споживчі ціни у лютому 2021 року проти січня 2021 року збільшилися на 1,0%; проти лютого 2020 року – на 7,5%. За січень-лютий 2021 року порівняно із аналогічним періодом минулого року споживча інфляція становила 6,8%.