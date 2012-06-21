Пара білих лебедів-красенів нещодавно оселилася в селі Переділи Рівненського району. Що ж тут особливого, скажете, адже надворі весна! А те, що живуть лебідь із лебідкою у звичайнісінькій калюжі, яка утворилася на полі, щойно розтанув сніг. І схоже, почуваються тут цілком комфортно.

Місцеві не пригадують, щоб у їхньому селі жили лебеді. Та ще й у такій, з дозволу сказати, водоймі. Проте щиро радіють їхній появі. І вкотре переконуються: оспівана в народі лебедина вірність дає змогу і в калюжі зорі рахувати. Оскільки ж їжі на полі ще мало, а в імпровізованій водоймі немає водоростей, люди залюбки підгодовують пару зерном. Адже годувати хлібом забороняють орнітологи.

До речі, більше граційних птахів можна побачити на межі Рівненської та Хмельницької областей поблизу Острога. Тут на охолоджувальній водоймі Хмельницької АЕС, яка не замерзла навіть у люті морози, зимує добра сотня лебедів. Птахи зовсім не бояться людей, навпаки, щойно побачать їх, підпливають, щоб поживитися.