Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
82 роки тому на мапі України з’явилася Сумська область, яка сьогодні є невід’ємною територіально-адміністративною одиницею зі своїми багатими історичними традиціями та унікальною культурою, мальовничими куточками, привабливим для численних туристів.
З нагоди цієї дати колектив Сумського обласного краєзнавчого музею організував онлайн-виставку «Сумщина мовою філателії України», на якій представлені понад 30 поштових марок та конвертів, присвячених слобожанському регіону, окремі з яких зі спеціальними поштовими погашеннями.
Як повідомив директор музею заслужений працівник культури Владислав Терентьєв, марки та конверти випущені з нагоди різних дат і подій: до ювілеїв утворення області,окремих знакових дійств, як, наприклад, міжнародний культурно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники», в серії «Краса і велич України. Сумська область», архітектурні пам’ятки краю тощо.
Унікальною на сьогодні є марка, виготовлена Укрпоштою у межах проєкту «Власна марка» накладом 9 примірників весною позаминулого року. На ній зображена знаменита альтанка, що стала символом і візиткою Сум.
В обігу вона майже два роки, має пам’ятний штемпель «Я люблю Суми», що вперше був використаний 7 травня 2019-го року.