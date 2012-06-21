Щоб відновити діалог між Україною та Молдовою на найвищому рівні та зробити його динамічним і результативним, буде створено президентську раду України та Республіки Молдова. У її межах формуватимуть стратегію та координуватимуть спільні дії обох країн для вирішення завдань двостороннього порядку денного, відстежуватимуть виконання узгоджених домовленостей. Про це за підсумками переговорів із Президентом Республіки Молдова Маєю Санду, яка свій перший офіційний візит у статусі глави держави здійснила саме до Києва, повідомив Президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що пріоритетами для спільного економічного імпульсу стануть енергетика, інфраструктура, транспорт і транзит.