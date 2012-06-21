Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що в країні на вихідних вводитися комендантська година.
Про це повідомляє Daily Sabah, передає РБК-Україна.
Так, комендантська година діятиме з 20:00 до 10:00.
Крім того, в Туреччині закриваються школи на наступну частину семестру.
Також раніше введену комендантську годину для літніх людей у віці від 65 років буде розширено. У неї включать людей у віці 20 років і молодше.
Часткова комендантська година для цих вікових груп дозволить їм виходити на вулицю тільки з 10:00 до 16:00.
Крім того, до кінця 2020 року в Туреччині будуть закриті кінотеатри.