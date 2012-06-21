Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумське комунальне підприємство «Шляхрембуд» щороку виконує значні обсяги робіт з ремонту міських доріг. А для цього потрібна насамперед міцна і сучасна технічна база.
Днями тут значно оновили технічний парк, придбавши 10 одиниць спеціальної техніки на суму більш як 20 мільйонів гривень. Усі кошти — зароблені колективом.
Зокрема, тепер тут мають 5 самоскидів МАЗ, бульдозер, автогрейдер, фронтальний навантажувач, екскаватор з навісним обладнанням, а незабаром з’являться також дорожній каток потужністю 10 тонн і тягач.
За словами міського голови Олександра Лисенка, КП «Шляхрембуд» подає гарний приклад іншим комунальним підприємствам міста в розширенні послуг і підвищенні їх якості. Оскільки наступного року перевагу буде надано ремонту доріг у приватному секторі, то така техніка особливо стане в нагоді, бо компактна і мобільна.
Разом з тим у Сумах продовжуватимуть масштабний ремонт провідних автомагістралей, тож на підприємстві зараз працюють над тим, аби наростити основні виробничі потужності.