З 1 вересня абсолютно всі школи Харкова будуть взяті під охорону. Про це, коментуючи інцидент, що стався в Харківській спеціалізованій школі №3 і про який «УК» повідомляв у № 96 від 23 травня, заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес.
За словами очільника міста, в рамках проекту всі загальноосвітні заклади обласного центру будуть взяті під охорону за рахунок коштів міського бюджету. Також у школах почнуть встановлювати камери відеоспостереження. Зокрема, вже до нового навчального року системи відеоспостереження з’являться в найбільших з них, в тому числі в школі №3. Планується, що до кінця 2018 року системами відеоспостереження будуть оснащені понад 100 шкіл.
«У наступні роки всі без винятку загальноосвітні установи будуть обладнані камерами, щоб у випадку, якщо, не дай Бог, станеться щось подібне, ми відразу могли виявити винуватця події», – підкреслив міський голова.
Геннадій Кернес зазначив, що ці рішення були ухвалені задовго до останньої події – в грудні 2017 року, коли депутати міськради голосували за бюджет 2018 року.
«Це проблема не шкіл. Це проблема відсутності правопорядку на вулицях навіть мирних міст. Це глобальна проблема. Сподіваюся, оснащення харківських шкіл відеоспостереженням допоможе вирішити її хоча б локально», – зазначив міський голова.