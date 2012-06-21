В Україні з 1 січня 2021 року почало діяти нульове мито на ввезення вина з ЄС, повідомляє ресурс AgroPolit.com. Скасування мита на європейські вина передбачене зобов’язаннями України обнулити імпортні мита на низку певних товарів протягом семи років після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС. Досі мито на ввезення вина з Євросоюзу становило 0,3 – 0,4 євро за літр.

Торік Україна експортувала вина на 11,9 мільйонів доларів. Найбільшим зовнішнім ринком для українських виноробів став Казахстан, куди поставили винної продукції на 1,3 мільйона доларів. Одним із найбільших ринків залишається Німеччина, куди було поставлено вина з України на загальну суму в один мільйон доларів. А от імпорт вина торік становив 146,7 мільйона доларів.

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