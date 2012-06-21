Навчально-практичний центр підготовки трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, який торік створили в Богодухові, став першим у Харківській області та одним з перших в Україні за надсучасним оснащенням та потужністю навчальної бази.
Днями ліцей отримав 14 нових тракторів, сіялок, комбайнів та інших видів техніки, яку використовуватимуть під час навчання трактористів різних категорій. Ключі від сучасних сільгоспмашин колективу Богодухівського аграрного ліцею передала голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.
«Тепер ви зможете не тільки у відео бачити, чим обробляють землю, на чому працюють, а самі будете навчатися на надсучасній техніці вітчизняного виробництва», – сказала голова ХОДА.
Матеріально-технічну базу майбутніх аграріїв почали зміцнювати торік. Коштом держбюджету було проведено ремонт приміщення, придбані електроприлади для опалення та освітлення, меблі. Цього року учні закладу отримали можливість навчатися на сучасній техніці.
«Техніку придбали в стислі терміни – у вітчизняного виробника. До нас уже приїздили представники заводу, щоб ввести її в експлуатацію. Наша нова техніка нічим не відрізняється від сучасної закордонної», – відзначив директор ліцею Володимир Ярошенко.