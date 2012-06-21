Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Камери відеофіксації контролюватимуть не лише перевищення швидкості власниками автомобілів. Це будуть й інші порушення правил дорожнього руху і це буде відзавтра, 1 липня, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, завтра служба дорожньо-транспортного контролю розпочне відео- та фотофіксацію проїздів перехресть вулиць та автострад на червоне світло. Також контроль стосуватиметься переміщення автівок смугою, призначеною для проїзду громадського транспорту. Йдеться про автобусні, тролейбусні та трамвайні засоби пересування.
Також Міністерство внутрішніх справ розпочне суцільний суворий контроль на предмет перевищення швидкості автотранспортними засобами. Фахівці міністерства вже обрали 1,2 тисячі безпечних місць й там розпочато встановлення контролюючих камер спостереження.
Як зазначив Антон Геращенко, для вирішення цього завдання співробітники міністерства звернулися до міських голів, щоб вони посприяли складанню такого переліку небезпечних місць.
У свою чергу, Міністерство інфраструктури також повинно придбати 220 камер та встановити їх у небезпечних місцях автомобільних шляхів та вулиць українських міст.
Нагадаємо, що така система відеофіксації порушень правил дорожнього руху, має функції збереження інформації може її зберігати впродовж достатньо великого проміжку часу. Тому кожен водій, який порушив правила дорожнього руху, зможе побачити на відео- та фотозображеннях своє порушення. Також у співробітництві з банками поліція створила послуги миттєвої сплати штрафів за порушення правил водіями.