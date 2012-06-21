Південноафриканська компанія SVI створила броньовану версію пікапа Toyota Land Cruiser 79 Series. Автомобіль отримав нову назву Max 3.

Як повідомляє 20 листопада Motor, зовні модель серйозно відрізняється від стандартно японського пікапа. У машини з'явилися масивна решітка радіатора, нові двері, крила і пороги, світлодіодні смуги на даху, а також позашляхові шини.

Бронезахист Max 3 відповідає стандарту B6. Вона передбачає опір пострілів зі зброї калібру 7,62 мм (наприклад, автомати АК або AR-10). При необхідності автомобіль можна оснастити захистом класу B7. В такому випадку пікап зможе витримати влучення бронебійної кулі.

Броньовик Max 3 оснащується чотирилітровим бензиновим двигуном потужністю 228 к.с., а також дизельними двигунами об'ємом 4,2 л і 4,5 л, віддача яких становить 170 і 200 к.с. відповідно.

Вартість Max 3 на Південно-африканському ринку становить 103 тисячі доларів США.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»