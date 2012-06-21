Споряджання отар на полонину — свято, яким починається літній випас тварин у високогір’ях Карпат і яке має давні традиції, пройшло минулими вихідними в селищі Дубове Тячівського району на Закарпатті. Тут воно має свою назву: «Полонинська хода». Вівчарі та інші трударі, причетні до тваринницької галузі, керівники цього та інших районів області зібралися на свято, щоб гідно провести доглядачів худоби на полонинське літування, побажати їм високих надоїв молока, приростів м’яса і вовни.
У ці дні вівчарі ще випасають отари на зелених пасовиськах біля підніжжя верховин. А одразу по тому, як густий трав’яний килим всуціль укриє полонини, піднімуться у високогір’я, де лишатимуться все літо. Ще здавна вигін худоби на літування проходив урочисто, супроводжувався піснями і танцями, магічними обрядами. Це мало очистити свійських тварин від усілякої нечисті, для чого проводили обряди з використанням вогню, свяченої води, молитов, замовлянь тощо.
Весняна полонинська хода зібрала тисячі жителів селища і гостей. У центрі Дубового сформували святкову колону з десятків підвод, на яких сиділи учасники дійства: фольклорні колективи, троїсті музики, школярі. За християнським звичаєм місцеві священики провели молебень і благословили вівчарів та їхні отари. Під закличні звуки трембіт колона рушила до селищного стадіону.
Там обрали почесного ватага, яким став голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. Після того як керівник краю запалив символічну полонинську ватру, він продемонстрував неабияке вміння виготовляти сир з овечого молока.
Потім на сцені почались виступи виконавців. Творчістю з глядачам ділилися заслужений артист України Ігор Юрковський та гурт «Фанфари купали», співак і композитор Михайло Мод, творчі колективи і солісти Тячівського району, а також Ужгородського коледжу культури та мистецтв. Довкола стадіону були влаштовані виставки робіт народних умільців — майстрів декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. Всі учасники могли скуштувати та придбати знамениті сири — бринзу та вурду. Пастухи розповідали про вівчарське ремесло та демонстрували знаряддя своєї праці, для них влаштовували конкурси з професійної майстерності.